Her yıl merakla beklenen adli tatil tarihleri, dava açacak veya mahkemede görülecek davaları olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Adli tatil, yargıda görev alan çalışanların toplu olarak izin aldığı bir dönemdir ve bu tatilin başlama tarihleri belirlendi. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatil ne zaman başlayacak? 2023 adli tatile kaç gün kaldı ve ne kadar sürecek?

2023 adli tatil tarihi, mahkemede davaları süren kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatil ne zaman başlayacak? 2023 adli tatile kaç gün kaldı ve ne kadar sürecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor. Buna göre; Adli tatil bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2023 itibarıyla sona erecek.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar.