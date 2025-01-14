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Adli tatil ne zaman 2025?

Adli tatil ne zaman 2025?
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6100 sayılı HMK'nın 102. maddesi ile düzenlenen adli tatil, mahkemelerin ve icra dairelerinin yaz tatili dönemidir. Peki, Adli tatil ne zaman?

Adli tatil ne zaman sorusu her yıl olduğu gibi bu yılda yazın gelmesiyle fazlaca sorulmaya başlandı. Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eren 43 günlük zaman dilimine denir. Adli tatil ne zaman 2025?

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli Tatilin 2025 yılı denk gelen dönemleri şu şekildedir:

• Adlı tatilin başlangıcı: 20 Temmuz 2025

• Adli tatilin bitişi: 31 Ağustos 2025

• Yeni adli yılın başlangıcı: 1 Eylül 2025

20 Temmuz - 31 Ağustos arası adli tatil tarihleri HMK ile belirlenmiştir. Adli tatilde kural olarak hukuki süreler durur ve duruşmalar bu dönemde görülmez. Acele işler istisnadır. Adli tatilin bittiği tarih, hukukta sürelerin ne zaman başlayacağı ve biteceği bakımından önemlidir.

Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler (HMK Madde 103):

1. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri:

? İhtiyati tedbir kararları,

? İhtiyati haciz kararları,

? Delillerin tespiti.

2. Aile Hukukuna İlişkin Davalar:

? Nafaka davaları,

? Soybağına, velayete ve vesayete ilişkin davalar.

3. Nüfus Kayıtlarına İlişkin İşlemler:

? Nüfus kayıtlarının sıradan davaları.

4. Çalışma ve İş Hukukuna İlişkin Davalar:

? İşçiler tarafından açılan hizmet akdi veya iş dünyasına dayalı davalar.

5. Ticari ve Mali Konular:

? Ticari defterlerin kaybı nedeniyle kayıp belgesi bildirimi,

? Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

? İflas ve konkordato işlemleri,

? Sermaye şirketlerinin ve şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin işlemler.

6. Tahkim ve Çekişmesiz Yargı İşleri:

? Tahkime ile ilgili dava ve işlemler,

? Çekişmesiz yargı işleri.

7. Acil ve İvedi Davalar:

? Kanunlarda geçerli olduğu belirtilen veya mahkemece verilen dava ve işlemlere karar verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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