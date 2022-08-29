Gündelik hayatımızda, sosyal medya üzerinde, televizyonlarda, haberlerde ve daha birçok yerde karşımıza çıkan adli kontrol ne demek? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Adli kontrol ne demek? Adli kontrol nedir? Adli kontrol kararı ne anlama geliyor? Adli kontrol şartları nelerdir?

Birçok kişinin farklı platformlar veya kişiler aracılığı ile duyduğu adli kontrol ne anlama geliyor? Birçok kişi bu soruyu merak etmiş ve araştırmıştır. Adli kontrol ile belirlenen şüphelinin birçok farklı yükümlülüğe tabi de tutulması gerekir. Peki, Adli kontrol ne demek? Adli kontrol nedir? Adli kontrol kararı ne anlama geliyor? Adli kontrol şartları nelerdir?

ADLİ KONTROL NE DEMEK?

Adli kontrol, şüpheli veya sanık kişinin cezaevi yerine belirli tedbirler kapsamında kontrollü bir şekilde serbest bırakılması durumudur.

Türkiye'de Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesine göre adli kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:

Yurt dışına çıkamamak.

Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.

Silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

Konutunu terk etmemek.

Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.

Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.

Gibi kısıtlamalara taabi tutularak serbest bırakılması durumuna "Adli Kontrol" adı verilmektedir.