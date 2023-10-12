Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 17 maç sonucunda takımlar 3. tura yükseldi. Bugün oynanacak maçlar arasında Adıyamanspor - Bornova FK maçı yer almakta. Peki, Adıyamanspor - Bornova FK hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Adıyamanspor - Bornova FK ne zaman?

Adıyamanspor - Bornova FK hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Adıyamanspor - Bornova FK ne zaman?

Adıyamanspor - Bornova FK hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, ziraat Türkiye Kupası maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmakta. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Afyonspor, Adana 1954 FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Peki, Adıyamanspor - Bornova FK hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Adıyamanspor - Bornova FK ne zaman?

ADIYAMANSPOR - BORNOVA FK HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Adıyamanspor ile Bornova FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 12 Ekim Perşembe günü saat 13:00'da başlayacak. Karşılaşma Adıyaman'da, Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Aspor kanaları Türksat uydusu üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebilmektedir.

12 EKİM ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Adıyamanspor - Bornova FK

Sivas Bld. - Elazığ Bld.

Pazarspor - Silifke Bld.

Karşıyaka - Bigaspor