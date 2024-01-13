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Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın son yolculuğuna uğurlandı

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- Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı uçakla Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanından alınan şehidin cenazesi, önce baba evine sonra Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiine getirildi.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde terör örgütü lehine sloganlar atıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Adıyaman Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, 2. Ordu İd. Kur. Ybşk Tuğ. General Mustafa Er, Milletvekili Mustafa Alkayış, Hüseyin Özkan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu, ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Adıyaman 3.Sayfa Genel Haberler

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