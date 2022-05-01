Cadde ve sokaklar sel sularına teslim oldu

Ev, iş yeri ve bodrumları sel suları bastı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Şiddetli yağışlardan dolayı kent merkezinde yer alan Atatürk Bulvarının bazı noktaları, hastane caddesi, 2. çevre yolu gibi bir çok ana cadde ve sokak sular altında kaldı. Sel sularından dolayı çoğu araç yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan bir çok ev, iş yeri ve bodrumu ise sular bastı. Sel sularından dolayı arızalanan bir çok araç ise trafik polis ekiplerinin yardımıyla yol kenarına çekildi.