AFAD verilerine göre bugün Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar illerde de hissedildi. Peki, Adıyaman ve Elazığ'da deprem mi oldu? 2 Mayıs Salı 2023 Adıyaman ve Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Son dakika gelen haberlere göre Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerde de hissedildi. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizde gerçekleşen büyük depremin ardından artçılar yaşanmaya devam ediyor. Adıyaman ve Elazığ'da deprem mi oldu? 2 Mayıs Salı 2023 Adıyaman ve Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU? (2 MAYIS 2023 SALI)

Bugün 2 Mayıs 2023 Salı günü gece saat 00:35 sularında Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADIYAMAN VE ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 2 Mayıs Salı 2023 bugün saat 00:35 'de Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman ve Elazığ gibi komşu illerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Malatya-Pütürge olarak belirlendi.

DEPREM Mİ OLDU?

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