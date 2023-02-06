Adıyaman valisi kimdir? Mahmut Çuhadar kimdir, kaç yaşında? Mahmut Çuhadar hayatı ve biyografisi!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Adıyaman valisi Mahmut Çuhadar'ın hayatı merak edildi. Peki, Adıyaman valisi kimdir? Mahmut Çuhadar kimdir, kaç yaşında? Mahmut Çuhadar hayatı ve biyografisi nedir?