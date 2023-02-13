Adıyaman Ulu Cami yıkıldı mı ve Ulu Cami tarihi nedir, kim tarafından yapıldığı gündeme geliyor. Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. Adıyaman Ulu Cami yıkıldı mı ve Ulu Cami tarihi nedir, kim tarafından yapıldığı merak ediliyor. Peki, Adıyaman Ulu Cami yıkıldı mı? Ulu Cami tarihi nedir, kim tarafından yapıldı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. Adıyaman da depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Adıyaman Ulu Cami yıkıldı mı ve Ulu Cami tarihi nedir, kim tarafından yapıldığı gündeme geliyor. Adıyaman Ulu Cami yıkıldı mı ve Ulu Cami tarihi nedir, kim tarafından yapıldığı merak ediliyor. Adıyaman Ulu Cami yıkıldı mı? Ulu Cami tarihi nedir, kim tarafından yapıldı? Detaylar haberimizdedir…

ADIYAMAN ULU CAMİİ YIKILDI MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. Adıyaman da depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Kentte Sümer Meydanında yer alan Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem ile tamamen yıkıldı. Sadece Ulu Cami değil birçok tarihi camide de hasar oluştu. Birçoğunun minaresi yıkıldı. Yıkılan minareler camilere zarar verdi. Eskisaray, Yenipınar, Musalla, Kab. Sıratut gibi camilerin minareleri yıkıldı.

ULU CAMİİ TARİHİ NEDİR?

Adıyaman Ulu Cami şehir merkezinde bulunmaktadır. Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım görmüştür. Caminin 1863 tarihinde yaptırıldığını gösteren kitabe minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunmaktadır. Aynı yerde altta kemer içinde bulunan bir başka kitabede caminin 1902 yılında restore edildiği anlaşılmaktadır.

ADIYAMAN ULU CAMİİ KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım gördü. Caminin 1902 yılında restore edildiği ve şu anki halini aldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl bakım ve onarım yapılan Ulu Cami, depremde yerle bir oldu. Adıyaman'da Dulkadirogulları tarafından 1300'lü yıllarda yapılan ve çeşitli dönemlerde restorasyon gören Ulu Cami depremin etkisiyle tamamen yıkıldı.