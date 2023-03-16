Adıyaman Tut Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Adıyaman Tut Belediyesi hangi parti?

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ADIYAMAN TUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Adıyaman Tut Belediye Başkanı görevini Mehmet Kılıç yapmaktadır.

ADIYAMAN TUT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KILIÇ KİMDİR?

Ben TUT Belediye Başkanı Mehmet Kılıç. 01/02/1960 Tut doğumluyum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Yaklaşık 40 yıldır ticaret ile uğraşmaktayım. Yine 1988 yılından bu yana CHP üyesi olmakla birlikte CHP Tut ilçe başkanlığı görevinde bulundum. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Halkımızın teveccühü ile Tut Belediye Başkanı seçildim.