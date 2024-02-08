ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA: Adıyaman TOKİ sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ Adıyaman Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Merak edilmekte ve beklenen günün gelmesi ile birlikte araştırılmakta. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Adıyamanlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekiminin detayları araştırama konusu oluyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura sonuç sorgulama, Adıyaman TOKİ sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 13.30'da gerçekleşecek olan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirilecek. Buna göre TOKİ Adıyaman deprem konutları kura çekimi saat 13.30'da TOKİ resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek ve Adıyaman deprem konutları kura çekimi canlı izlenebilecek. Kura çekimi sonrasında belirlenen konut sahipleri, heyecanla bekledikleri sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini ziyaret edebilirler.

ADIYAMAN TOKİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adıyaman TOKİ kura sonuç sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini kullanabilir veya haberimiz içerisinde yer almakta olan Adıyaman TOKİ kura sonuç sorgulama linki üzerinden web adresini görebilirsiniz.

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA LİNKİ