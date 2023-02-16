Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde ağır yara alan ve 166 binanın tamamen yıkıldığı Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak. Adıyaman taşınıyor mu? Adıyaman nereye taşınacak? İşte, detaylar…

Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ inşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu" diye konuştu.

Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi.