Adıyaman Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

Adıyaman Tanıtım Günleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri zarar gören esnafın da katılımıyla Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlik alanında başladı.

Adıyaman Dernekler Federasyonunca düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremler ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Zor günlerden geçildiğine dikkati çeken Gül, " Adıyaman'ın toparlanabilmesi için kenetlenmesi gerekiyor. Adıyaman kardeşliğin çimentosudur. 'Türkiye'de parmakla gösterilen şehirlerin başında geliyor.' desek herhalde abartmamış oluruz. Adıyaman'da başta insani kayıplarımız olmak üzere bir sosyal restorasyona ihtiyaç var. Ekonomik anlamda kalkınmaya ve ticaretin daha çok geliştirilmesine ihtiyaç var. Nasıl yapılacak? İşte bu tür etkinliklerle yapılacak." diye konuştu.

Vali Gül, buradaki etkinliklerin Adıyamanlılar olarak sadece İstanbul'a gitme ve zaman geçirme gibi basite indirilecek konular olmadığını dile getirdi.

Stantları gezerken çok önemli bir kalkınma modelini de gördüklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Hanımefendiler, beyefendiler ürettikleri ürünleri pazarlamaya çalışıyor. Buradaki Adıyamanlı sanayicilerimiz başta olmak üzere, İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek isteyen yatırımcıları şehirlerine götürmeyi ve orada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan 6. bölge teşviklerini anlatmayı istiyorlar. İnanıyorum ki bu birlik, bütünlük, kardeşlik sonucunda Allah bereketini verecektir. Adıyaman'ımız yaralarını bir an önce saracaktır."

Adıyaman'ın yaraları sarılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise 6 Şubat'taki depremlerde çok büyük bir hüznü yaşamış şehrin çocukları olarak herkesin o acıyı yüreğinde hissettiğini söyledi.

"Bu 11 ilde olan, yaklaşık 50 bin insanımızı Rahmet-i Rahman'a uğurladığımız ve en büyük hasar gören kentlerin başında da bizim şehrimiz geliyor." diyen Göksu, o dönemde herkesin bu acıyı yaşadığını aktardı.

Göksu, bu acının silinmesi veya acının hafifletilmesi için yapılacaklara odaklanmak gerektiğini kaydetti.

Acılar hafifledikçe insanların kendisini sorgulamaya başladığı döneme doğru gittiklerini vurgulayan Göksu, şöyle devam etti:

"Artık yavaş yavaş başka alanlarda hayatın başladığını gören kardeşlerimizin başka psikolojik sorunlarının ortaya çıkmaması için şimdi bize biraz daha fazla iş düşüyor. Bundan bir ay önceydi. Gittim, tekrar dolaştım. Gördüğümde her konteyner kentte, her bir vatandaşımızın soruları var. Bu sorulara cevap vermek, bu sorularla o kardeşlerimizin derdini dinlemek, o kardeşlerimiz için şu anda en anlamlı hediyedir. Bunun için Adıyaman derneklerimiz, platformlarımızın bence İstanbul'daki kardeşlerimizi, zaman zaman buralara gidip götürmek, onlarla hasbihal etmek, onlarla etkinlik yapmak, onlarla buluşmak gibi organizasyonlarla buluşturması gerekir."

İstanbul'daki Büyük Filistin Buluşması'na davet etti

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise sıkıntılı zamanlardan geçen, İsrail'in zulmü altındaki Filistinlilere dualarını gönderdiklerini belirtti.

Dua dışında fiili eylemlerle de Gazzelilerin yanında olmak gerektiğini dile getiren Dursun, "Bu vesileyle cumartesi günü İstanbul'da 'Büyük Filistin Buluşması' olacak. Kıymetli hemşehrilerimi oraya da davet etmek istiyorum. Hepimizin safımızı belli etmesi, duruşumuzu netleştirmesi, nerede durduğumuzu da bütün dünyaya göstermesi gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gül ile beraberindekiler kurdele keserek, etkinliğin açılışını yaptı.

Depremde iş yerleri yıkılan esnafın da katıldığı, kentin yöresel ve doğal lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik, 29 Ekim'e kadar devam edecek.