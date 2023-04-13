Adıyaman Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adıyaman deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adıyaman'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adıyaman Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Adıyaman'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Adıyaman deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Adıyaman Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADIYAMAN SİNCİK KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.