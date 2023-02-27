Adıyaman'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adıyaman Pınarbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Adıyaman'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Adıyaman'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Adıyaman'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Adıyaman Pınarbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADIYAMAN DEPREM ŞİDDETİ NE?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman bir kez daha sallandı. Adıyaman Pınarbaşı ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.