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Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)?

Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrasında, Adıyaman'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Meteoroloji yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Adıyaman okullar tatil mi?



30 ARALIK PAZARTESİ ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Adıyaman'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ UYARDI
DOĞU AKDENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların bugün (29.12.2024 Pazar) öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın (30.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Gaziantep, Adıyaman, Adıyaman ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA'NIN DOĞUSU İLE ANTALYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu ile 29.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL DENİZLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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