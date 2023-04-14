Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşandı, 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin ardından 2 ay geçti. Bu süreçte deprem bölgesinde önce eğitim öğretime ara verildi. Adıyaman'da yaşayan depremzedelerin merak ettikleri ise Adıyaman'da okulların ne zaman açılacağı yer aldı. Peki, Adıyaman okullar ne zaman açılacak? SON DAKİKA! Adıyaman'da okul ne zaman açılıyor? Adıyaman okul açılış tarihi!

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Adıyaman okullar ne zaman açılacak? sorusu gündemde. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen Adıyaman ve Hatay'da bulunan tüm okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Deprem bölgesinde eğitim öğretime ara verilmişti. Bir süre sonra ise sağlam okulların bulunduğu ilçelerde eğitim başladı. Depreme dayanıklı olmayan ve enkazın hala kalkmadığı il ve bazı ilçelerde ise okullar hala kapalıydı. Konuyla ilgili son gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Adıyaman okullar ne zaman açılacak? SON DAKİKA! Adıyaman'da okul ne zaman açılıyor? Adıyaman okul açılış tarihi!

ADIYAMAN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen Adıyaman ve Hatay'da bulunan tüm okulların 24 Nisan'da açılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullarda 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.

Özer, "Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak." ifadelerini kullandı.