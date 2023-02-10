Kandilli Rasathanesi'ne göre bugün Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Adıyaman Mestan'da deprem mi oldu? 10 Şubat Adıyaman Mestan'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 10 Şubat Cuma günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Adıyaman Mestan'da deprem mi oldu? 10 Şubat Adıyaman Mestan'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (10 ŞUBAT 2023 CUMA)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

ADIYAMAN MESTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre 10 Şubat Cuma 2023 bugün saat 16:40'da Adıyaman Mestan köyünde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.