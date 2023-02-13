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Adıyaman merkez nerede? Adıyaman il merkezi nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Adıyaman merkez hangi ile bağlı?

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Adıyaman merkez nerede? Adıyaman il merkezi nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Adıyaman merkez hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adıyaman'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Adıyaman merkezin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Adıyaman merkez nerede? Adıyaman merkez nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Adıyaman merkez hangi ile bağlı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adıyaman'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Adıyaman'ın Adıyaman il merkezi merak edildi. Peki, Adıyaman merkez nerede? Adıyaman merkez nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Adıyaman merkezhangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Adıyaman merkez, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 310.644

Yüzölçümü: 1,702 km² (420 akre)

Adıyaman'da yer alan Adıyaman ilçesinin nüfusu 310.644'dur.

Adıyaman merkez nerede? Adıyaman il merkezi nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Adıyaman merkez hangi ile bağlı?

Adıyaman, Adıyaman ilinin merkez ilçesidir. Kuzeyden Çelikhan, doğudan Kahta, güneydoğudan Samsat ve Atatürk Baraj Gölü ile, güneyden Fırat nehri ve batıdan Besni ve Tut ilçeleri ile çevrilidir. Önceleri şehir merkezindeki kale etrafında konumlanan yerleşim, il merkezi olduğu 1954 yılından itibaren genişlemiş ve büyümüştür.

Belediyeler, Mahalleler ve Köyler

Adıyaman Merkez İlçenin 3 belediyesinde toplam 49 mahallesi bulunmaktadır. Kırsal kesimdeki köy sayısı ise 135'dir. TÜİK'in 2021 verilerine göre şehirde (Mahallelerde) yaşayan nüfüs %87,1 olarak görülmektedir. En uzak köyü 55 km uzaklıktaki Sarıkaya Köyü'dür.. Nüfusu en fazla olan köy, 1800 kişi ile Gümüşkaya Köyü'dür.Adıyaman Merkez İlçe nüfusu 2021 yılında % 0,50 artmıştır.

Adıyaman merkez nerede? Adıyaman il merkezi nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Adıyaman merkez hangi ile bağlı?

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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