Kahramanmaraş depremi sonrası yaralar sarılmaya devam ederken deprem hakkında diğer detaylar merak edilmeye başlandı. Adıyaman Menzil depremden etkilendi mi konusu son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, Adıyaman Menzil depremden etkilendi mi?

Adıyaman Menzil depremden etkilendi mi, sorusu deprem hakkında en çok merak edilen konulardan biri oldu. Konu hakkında çeşitli açıklamalar yapılırken Adıyaman Menzil depremden etkilendi mi araştırıldı.

ADIYAMAN MENZİL DEPREMDEN ETKİLENDİ Mİ?

Adıyaman Menzil köyü ile ilgili Twitter paylaşımı yapan Aytun Çıray, köyden görsel paylaşarak detay verdi. İşte o paylaşım :