Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adıyaman'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Sincik kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Adıyaman Sincik deprem şiddeti ne? Sincik kaç büyüklüğünde deprem oldu?

CHP'li Öztrak: Yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel almayacağız

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Adıyaman'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Adıyaman deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADIYAMAN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.