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Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adıyaman deprem oldu mu ve Adıyaman'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

'Bizler dayanışma kültürü yüksek olan milletiz' diyerek söyledi: AFAD'ın web ve Twitter sayfasında bağış hesapları var"Bizler dayanışma kültürü yüksek olan milletiz" diyerek söyledi: AFAD'ın web ve Twitter sayfasında bağış hesapları var
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CHP Milletvekilleri Diyarbakır'da, Yıkılan 7 Katlı Apartmanın Önünde.CHP Milletvekilleri Diyarbakır'da, Yıkılan 7 Katlı Apartmanın Önünde.
Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı'nda deprem mi oldu? 6 Şubat Hatay Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı depremi kaç şiddetinde oldu? 6 Şubat deprem listesi!Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı'nda deprem mi oldu? 6 Şubat Hatay Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı depremi kaç şiddetinde oldu? 6 Şubat deprem listesi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Artçı depremlerin meydana geldiği bölgede son olarak kaç şiddetinde deprem yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu?

ADIYAMAN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Adıyaman'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afad'ın paylaşımına göre 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Adıyaman kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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