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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Abidin Akdağ idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Akdağ ile birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.