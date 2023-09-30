Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Abidin Akdağ idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Akdağ ile birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Abidin Akdağ idaresindeki 35 AVR 611 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolu Sugözü Mesire Alanı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Akdağ ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil