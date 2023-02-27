AFAD verilerine göre bugün Adıyaman Gölbaşı'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Adıyaman Gölbaşı'nda deprem mi oldu? 27 Şubat Adıyaman Gölbaşı'nda kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Adıyaman'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 27 Şubat Pazartesi günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Adıyaman Gölbaşı'nda deprem mi oldu? 27 Şubat Adıyaman Gölbaşı'nda kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

ADIYAMAN GÖLBAŞI'NDA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 27 Şubat Pazartesi 2023 bugün saat 19:16'da Adıyaman Gölbaşı'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.