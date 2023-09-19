Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek Rampasında otomobil kazası: 1 yaralı
Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek Rampasında meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak ters döndü ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek Rampasında kontrolden çıkan otomobil ters döndü; kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu 15. Kilometresi Börgenek Rampasında meydana geldi. Sağlık memuru Ensari Demirci yönetimindeki 63 UT 817 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralı olay yerine gelen ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN