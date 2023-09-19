Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek Rampasında otomobil kazası: 1 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek Rampasında meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak ters döndü ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.