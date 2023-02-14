Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adıyaman deprem oldu mu ve Adıyaman'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar..