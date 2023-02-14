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Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Gündem Haberleri

Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Adıyaman deprem oldu mu ve Adıyaman'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar..

Son Dakika: 212. saatte gelen mucize! 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak çıkarıldıSon Dakika: 212. saatte gelen mucize! 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Erzincanlı Şavaklı gençlerden depremzedelere 517 bin TL destekErzincanlı Şavaklı gençlerden depremzedelere 517 bin TL destek
STK'lerin deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyorSTK'lerin deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Adıyaman'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MALATYA AKÇADAĞ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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