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Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Adıyaman depremi mi oldu ve Adıyaman depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Adıyaman depremi mi oldu ve Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Adıyaman depremi mi oldu? Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 14 Şubat güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Bazı illerde hala artçı depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Adıyaman'da 3.0 artçı deprem meydana geldi.