Adıyaman depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?
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Adıyaman depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adıyaman merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?
Adıyaman merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…
- Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
- Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez
Depremden etkilenen illerde tahliyelerimiz AFAD koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 9, 2023
Devlet Milleti için seferber. ???? pic.twitter.com/1GKdVsM44d