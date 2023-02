Adıyaman depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?

Adıyaman depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adıyaman merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?

ADIYAMAN DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilde yaşamını yitirenlerin sayısının 18 bin 991'e yükseldiğini, 75 bin 523 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.



ADIYAMAN DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Bölgeden son durumu aktaran Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e ulaştı. 75 bin 523 vatandaş kurtarıldı. Ayrıca bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine başka illere gönderilmiştir" diye konuştu.



ADIYAMAN TAHLİYE ALANI

Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez

Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez