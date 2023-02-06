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Adıyaman deprem son durum! Adıyaman depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Adıyaman depremde ölen var mı?

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Adıyaman deprem son durum merak ediliyor. Adıyaman depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu ve Adıyaman depremde ölen var mı sorularına yanıt aranıyor. Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra birçok ilde hissedildi. Peki, Adıyaman deprem son durum! Adıyaman depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Adıyaman depremde ölen var mı?

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Adıyaman depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu ve Adıyaman depremde ölen var mı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem büyük hasar oluşturdu. Adıyaman deprem son durum ne olduğu merak ediliyor. Adıyaman depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu ve Adıyaman depremde ölen var mı gündeme geliyor. Adıyaman deprem son durum! Adıyaman depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Adıyaman depremde ölen var mı? Detaylar haberimizdedir…

ADIYAMAN DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ, DEPREM NEREDE OLDU?

Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Adıyaman deprem son durum! Adıyaman depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Adıyaman depremde ölen var mı?

Adıyaman deprem son durum! Adıyaman depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Adıyaman depremde ölen var mı?

ADIYAMAN DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Adıyaman Valisi, kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi. Vali Çuhadar, "28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda binada hasar var. En az 100 bina yıkıldı." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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