Adıyaman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne?

Adıyaman deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Adıyaman'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Adıyaman'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.