Adıyaman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Adıyaman'da deprem oldu mu?

Adıyaman deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Adıyaman'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Adıyaman'da deprem oldu mu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Adıyaman'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Adıyaman'da deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı kısa süreli panik yarattı. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.