Adıyaman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne?

Adıyaman deprem oldu mu ve Adıyaman'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Muğla deprem bölgesi mi? Muğla'da deprem oluyor mu? Ege fayı Muğla'dan geçiyor mu?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Adıyaman'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Adıyaman'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.