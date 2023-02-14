Adıyaman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne?

Adıyaman deprem oldu mu ve Adıyaman'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Adıyaman Gölbaşı kaç şiddetinde deprem oldu? Gölbaşı deprem şiddeti ne? Gölbaşı kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Adıyaman'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu? Adıyaman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.