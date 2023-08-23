Adıyaman deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Adıyaman deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce Adıyaman deprem oldu mu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Adıyaman deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Adıyaman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.