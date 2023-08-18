Adıyaman deprem mi oldu? Dün Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 18.25'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 5.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade etti.

Öte yandan deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sokaklarda ve parklarda bekledi.