AFAD ve Kandilli verilerine göre Adıyaman deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Adıyaman deprem ve AFAD Adıyaman'te deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adıyaman depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 kız kardeşten biri: Ben burada kaldım abi, beni çıkaramazsınız

Adıyaman deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adıyaman deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adıyaman depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Adıyaman'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADIYAMAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK