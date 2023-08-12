Adıyaman deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Deprem listesi! Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi.Saat 16.39'da yaşanan 4.8'lik depremin ardından saat 16.40'da 4.5'lik bir deprem daha yaşandı. Meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'da deprem oldu mu sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Adıyaman kaç şiddetinde deprem meydana geldi merak konusu oldu. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Deprem listesi! Adıyaman kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Saat 16.39'da yaşanan 4.8'lik depremin ardından saat 16.40'da 4.5'lik bir deprem daha yaşandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.