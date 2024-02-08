ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI 2024 | AFAD Adıyaman deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı?

Adıyaman'da yapılan deprem konutları kura çekiminin ardından vatandaşlar, kura sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yapılan açıklamalar da merakla bekleniyor. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte, Adıyaman deprem konutları kura sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenileceği ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. AFAD Adıyaman deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...

ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da deprem konutları teslim töreninde "Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini evlerine ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen sonuçlar, AFAD'ın e-Devlet üzerinde yer alan sayfasında yayımlanacak. Bu sayede vatandaşlar, kura sonuçlarına kolayca erişebilecekler.