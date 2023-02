Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

ADIYAMAN DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Depremle ilgili son durumu paylaşan AFAD, hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 873'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 937'ye yükseldiğini duyurdu.

ADIYAMAN DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı. Depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

ADIYAMAN TAHLİYE ALANI

AFAD depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturdu. İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:

ADIYAMAN

Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez

Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez