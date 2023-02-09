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Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?

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Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?

Sanatçı Aziz Taştan ve ailesi Adıyaman'daki depremde hayatlarını kaybettiSanatçı Aziz Taştan ve ailesi Adıyaman'daki depremde hayatlarını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

Depremle ilgili son durumu paylaşan AFAD, hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 873'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 937'ye yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı. Depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?

AFAD depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturdu. İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:

ADIYAMAN

  • Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
  • Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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