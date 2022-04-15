Adıyaman'da turizm sektörü temsilcileri, Vali Çuhadar'ı ziyaret etti - Haberler

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Adıyaman'da turizm sektörü temsilcileri, Vali Çuhadar'ı ziyaret etti

AA - Orhan Pehlül - Turizm
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Adıyaman'da turizm sektörü temsilcileri, Vali Çuhadar'ı ziyaret etti

Adıyaman'da turizm sektörü temsilcileri, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret etti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da turizm sektörü temsilcileri, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, ziyarette Vali Çuhadar'a hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında belediye binası önünde başlayan kortej yürüyüşü, Valilik bahçesinde son buldu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çuhadar, turizm haftasının ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Bu yıl Adıyaman'da turizmin bereketli geçmesini dileyen Vali Çuhadar, "Kutlamalara başladık. Adıyaman büyük turizm potansiyeline sahip bir kentimiz, yer altı ve yer üstünde ciddi bir tarih potansiyeli var. Bizler de bu potansiyeli harekete geçirmek için kararlıyız. Bütün paydaşlar olarak çalışıyoruz. Kente daha fazla nasıl bir turist çekeriz onun çalışmalarına başladık. Bu yıl Adıyaman için zirve yılı olacak inşallah." dedi.

Daha sonra halk oyunları ekibi gösteri sundu.

AA / Orhan Pehlül - Turizm

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