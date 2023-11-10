Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından çıkan alevlerle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev alarak cayır cayır yandı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde seyir halinde olan Yaşar G., idaresindeki 28 NR 274 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu esnada alev aldı. Otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN