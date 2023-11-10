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Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından çıkan alevlerle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.