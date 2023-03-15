Türkiye Kahramanmaraş depremlerinin ardından şimdi de sel felaketi ile uğraşıyor. Adıyaman'da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış bölgede felaketi yaşattı. Birçok iş yeri ve konut selden olumsuz etkilendi. Peki, Adıyaman'da sel mi oldu? Sel neden olur? Seli önlemek için neler yapılmalı? Sel en çok nerede görülür? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur bölgedesele dönüştü. Çok sayıda ev ve iş yeri seldenolumsuz etilendi. Konuya dair açıklama Adıyaman Valiliğinden geldi. Peki,Adıyaman'da sel mi oldu? Sel neden olur? Seli önlemek için neler yapılmalı? Sel en çok nerede görülür? Detaylar haberimizde...

ADIYAMAN'DA SEL Mİ OLDU?

Sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, olay sonrası 3 kişinin kaybolduğunu açıkladı.Bölgede AFAD eiplerinin arama kurtalma çalışmaları devam ediyor.

SEL NEDEN OLUR?

Günümüzde rastlanılan en yaygın sebep ise; kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj sistemlerindeki yetersizlik sonucu ana nehir kanallarının tamamen dolu olması ile meydana gelen taşmalar sonucu oluşan sellerdir. Dağlık bölgelerde ise seller kar erimesi veya yağışla birleşen karasuyundan meydana gelir.

SELİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Çevredeki yeşil alanlar korunarak ve artırılarak erozyon ve sel önlenmelidir. Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır. Çukur alanlarda, binaların bodrum katlarına su basma tehlikesi yüksek olduğundan, bu türlü yerlerde bodrum yapılmamalı, su basman kotu yüksek tutulmalıdır.

SEL EN ÇOK NEREDE GÖRÜLÜR?

Ülkemizde sel olayının en fazla görüldüğü bölgeler ise, sırasıyla Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgeleridir. Sellerin %52'si bu bölgelerde oluşurken, %48'i diğer bölgelerimizde yaşanmaktadır.