Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Sakarya Caddesi Perre Antik Kenti girişi yakınlarında motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABF 375 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi Perre Antik Kenti girişi yakınlarında Erdem Çatlı (16) idaresindeki 02 LC 138 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.???????
Kaynak: AA / Otomobil