Adıyaman'da Otomobilin Eşeğe Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin karayolunda ölen eşeğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Ufuk Yıldırım idaresindeki 34 UN 2377 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü yakınlarında karayolu üzerinde ölü olan eşeğe çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Yıldırım, Ali Asaf Yıldırım ve Asya Yıldırım yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN