Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Devrildi

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil virajı alamayarak tarlaya devrildi ve ters döndü. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.