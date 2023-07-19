Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Devrildi
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Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil virajı alamayarak tarlaya devrildi ve ters döndü. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da virajı alamayan otomobil tarlaya devrilerek ters döndü.
Kaza, Yeşilyurt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı 02 HD 492 plakalı otomobiliyle viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya devrildi. Devrilmenin etkisiyle otomobil ters döndü.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil