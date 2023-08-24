Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mustafa A. idaresindeki 38 KP 457 plakalı otomobil sürücüsü Balkar Beldesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN