Adıyaman'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Osman Alpaltay idaresindeki 58 AEB 550 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil