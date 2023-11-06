Haberler

Adıyaman'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

 - Güncelleme:

Otomobil Haberleri

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Osman Alpaltay idaresindeki 58 AEB 550 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Otomobil

Adıyaman Otomobil Sağlık Haberler

title