Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Merve Su Atasoy idaresindeki 02 ABN 481 plakalı otomobil Karaburun köyü girişinde, aynı istikamette seyreden Metin Çoban idaresindeki 44 AEP 751 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Merve Su Atasoy yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN