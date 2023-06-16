Üye Girişi
Haberler
Adıyaman'da Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Otomobil Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Emin Yaman idaresindeki 02 KL 251 plakalı otomobil sürücüsü Aşağıçöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Tarlaya giren otomobildeki sürücü ve yolcu olarak bulunan Miraç, Rabia, Yunus Emre ve Enes Yaman yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Devlet Hastanesi Adıyaman Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title