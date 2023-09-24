Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da H.E. idaresindeki otomobil ile A.B. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan U.T. yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.E. idaresindeki 02 AAZ 020 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda, A.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan U.T. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil