Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da H.E. idaresindeki otomobil ile A.B. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan U.T. yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.